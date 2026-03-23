César Acuña usaría locales y trabajadores de la Universidad César Vallejo para su campaña política.

Buses recogiendo a personas del campus universitario por la puerta trasera para ser trasladados a mítines, camionetas de campaña en locales inscritos a nombre de la Universidad César Vallejo (UCV), directores de la casa de estudios coordinando actos políticos de Alianza Para el Progreso (APP), son algunas situaciones cuestionadas al candidato presidencial César Acuña.

BUSES AL MITIN

Sucede que el dominical Punto Final evidenció que el martes 10 de marzo, horas antes de un mitin de APP en San Martín de Porres, decenas de personas abordaron dos buses estacionados afuera de la sede principal de la UCV en Los Olivos, por la puerta posterior.

Toda la operación estuvo a cargo de dos promotoras de la campaña de Acuña en Lima Norte. Una vez llenos, los buses parten a la campaña política de APP, donde los esperaba Juan Francisco Salazar Llanos, quien sería director de investigación UCV-Los Olivos.

Otra coordinadora del mitin es Edira Urbano Reaño, directora de Bienestar y Responsabilidad Social de la UCV. Así también, otros dos empleadores que laboran en el Área de Admisión y Promoción de la universidad aparecieron en el mitin con los polos de APP. Asimismo, se presenció a Consuelo Cervantes Ruiz, Directora de Admisión y Promoción UCV, y Tania Ruiz Gómez, Directora General UCV-Los Olivos.

LOCALES CONVERTIDOS EN ALMACÉN Y COCHERA

El jueves 12 de marzo, se registraron camionetas de APP llegando a un local de la UCV en la avenida Metropolitana, en Comas. Las unidades descargaron sillas de plástico que habían sido utilizadas en un mitin e incluso se guardó otro vehículo de campaña.

Sucede que el inmueble funcionó por años como centro de idiomas de la casa de estudios, pero hoy sigue inscrito a nombre de la UCV. En otra ocasión, otro local ubicado en Jesús María está a pocos metros del local de APP, por lo que trabajadores salen e ingresan de ambos.

DENUNCIA Y PROHIBICIONES

Esta situación fue revelada por algunos trabajadores, quienes cuestionaron el accionar de César Acuña. “Soy una colaboradora de la UCV y me indigna que los usen (...) Me refiero a autoridades que están acompañando a estas campañas. Me parece injusto porque no tenemos nada que ver con las actividades políticas. No podemos hacer nada, porque estamos entrampados”, expresó.

Según la SUNEDU, usar instalaciones o personal de una universidad para fines diferentes a la educación está prohibido por ley.

Incluso afirmó que en la Resolución del Consejo Directivo N.° 137-2022, se sancionó a la Universidad César Vallejo con una multa de S/ 88 170.74 por incurrir en conducta infractora, al haber destinado vehículos para actividades proselitistas del partido político APP durante el periodo 2018.