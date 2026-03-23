Al menos cinco extrabajadores de la Municipalidad Distrital de Comas denunciaron haber sido presionados para brindar apoyo político al partido Podemos Perú, agrupación del candidato presidencial José Luna Gálvez, bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo si no cumplían con las exigencias.

Las denuncias fueron recogidas por el dominical de Punto Final, que revela imágenes de cómo la alcaldesa de este distrito, Carmen Monica Acuña Jara, y sus allegados acompañaron a candidatos y excandidatos del partido de Luna Gálvez.

CUENTAS FALSAS Y MÍTINES OBLIGATORIOS

Los extrabajadores, quienes acumulaban entre dos y tres años de servicio en la municipalidad, revelaron que las exigencias iban desde la creación de perfiles falsos en redes sociales hasta la existencia presencial a actos de campaña.

“He creado al menos 5 cuentas falsas, si no me iban a votar", expresó una de las extrabajadoras, quien evitó revelar su identidad para proteger su privacidad.

Otra exservidora describió el mecanismo de coerción con crudeza. “Nosotros teníamos que apoyar de alguna manera; si no era por redes, era de forma presencial en algunas campañas. Si nosotros no asistíamos, no íbamos a poder continuar”, dijo. Otro testimonio revela que, en caso de regresar al puesto, debería afiliarse a la agrupación.

Tras la negativa de apoyar o afiliarse al partido político, los servidores habrían sido separados. Además, afirmaron que esta presión se intensificó a mediados de enero, debido a que las Elecciones Generales 2026 están cerca.

Por otro lado, se mostraron imágenes donde el hijo de la alcaldesa actuó como “anfitrión” en el mitin del candidato Aron Espinoza. Incluso, la misma alcaldesa aparece acompañada del excandidato Miguel Saldaña.

Consultada sobre las denuncias, la alcaldesa fue escueta. “Desconozco el tema”, respondió.