Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre de 2023, quedó fuera de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El postulante no podrá estar presente de manera presencial, debido a que aún enfrenta el proceso de investigación por el caso Dinámicos del Centro.

De acuerdo al dominical de Punto Final, el plan de defensa era claro, pues el objetivo era conseguir un fallo favorable del Tribunal Constitucional (TC) que anulara la orden de prisión preventiva y le permitiera salir de las sombras antes de los comicios del 12 de abril. Sin embargo, el plan se desplomó por irregularidades dentro del propio TC.

TRÁMITE EXPRÉS

Sumado a ello, de decenas de expedientes de habeas corpus presentados, el TC agilizó de manera sospechosa el de Vladimir Cerrón. A pesar de este trámite “exprés”, su recurso recién será evaluado el 31 de marzo, fecha que coincide con el cierre del debate presidencial, por lo que lo deja fuera de escena al líder de Perú Libre.

Sucede que el caso ingresó el 11 de febrero de 2026 y el 4 de marzo el TC notificó que la audiencia sería el 11 de marzo, día en que se escucharon a ambas partes.

Por si fuera poco, Luz Pachecho, presidenta del TC, confirmó que el habeas corpus no contaba con el visto bueno de la comisión de asesores especialistas en este tipo de recursos.

Por su parte, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, defendió ante el pleno del TC la situación de su patrocinado. La defensa argumentó que Cerrón venía cumpliendo la comparecencia restringida inicialmente dictada, pero que su situación varió a prisión preventiva tras recibir dos condenas adicionales que posteriormente fueron anuladas.

Asimismo, la Procuraduría del Poder Judicial señaló que existe peligro procesal, ya que Cerrón no cuenta con domicilio conocido ni se ha puesto a derecho. Esta condición de prófugo es uno de los principales argumentos para mantener la medida en su contra.