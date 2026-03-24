La agenda electoral continúa este martes 24 de marzo con una nueva fecha del debate presidencial, que se desarrollará desde las ocho de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.
La jornada tendrá una duración aproximada de dos horas y media y forma parte del primer bloque de presentaciones programadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
En esta segunda fecha participarán 12 candidatos, quienes expondrán sus propuestas en cuatro segmentos definidos. No obstante, la presencia de Vladimir Cerrón es incierta debido a que mantiene una orden de prisión preventiva y no se conoce su paradero desde octubre de 2023.
Candidatos del 24 de marzo:
- Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú
- Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad
- Armando Massé — Partido Democrático Federal
- Walter Chirinos — Partido Político PRIN
- Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras
- Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú
- Francisco Diez Canseco — Partido Político Perú Acción
- Vladimir Cerrón — Partido Político Nacional Perú Libre
- Carlos Espá — Partido Sí Creo
- George Forsyth — Partido Democrático Somos Perú
- Carlos Jaico — Perú Moderno
- Roberto Sánchez — Juntos por el Perú
Temas del debate:
- Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Integridad pública y lucha contra la corrupción
Estructura del debate:
- Bloque 1: Exposición e intercambio entre candidatos sobre seguridad, organizados en grupos.
- Bloque 2: Respuesta a una pregunta ciudadana sorteada el mismo día.
- Bloque 3: Debate e interacción sobre corrupción
- Bloque 4: Mensaje final de cada postulante
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