La agenda electoral continúa este martes 24 de marzo con una nueva fecha del debate presidencial, que se desarrollará desde las ocho de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

La jornada tendrá una duración aproximada de dos horas y media y forma parte del primer bloque de presentaciones programadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

En esta segunda fecha participarán 12 candidatos, quienes expondrán sus propuestas en cuatro segmentos definidos. No obstante, la presencia de Vladimir Cerrón es incierta debido a que mantiene una orden de prisión preventiva y no se conoce su paradero desde octubre de 2023.

Candidatos del 24 de marzo:

Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú

Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Walter Chirinos — Partido Político PRIN

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú

Francisco Diez Canseco — Partido Político Perú Acción

Vladimir Cerrón — Partido Político Nacional Perú Libre

Carlos Espá — Partido Sí Creo

George Forsyth — Partido Democrático Somos Perú

Carlos Jaico — Perú Moderno

Roberto Sánchez — Juntos por el Perú

Temas del debate:

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Estructura del debate:

Bloque 1: Exposición e intercambio entre candidatos sobre seguridad, organizados en grupos.

Bloque 2: Respuesta a una pregunta ciudadana sorteada el mismo día.

Bloque 3: Debate e interacción sobre corrupción

Bloque 4: Mensaje final de cada postulante