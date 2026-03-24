Las confrontaciones registradas en el primer debate presidencial del último lunes dejaron múltiples repercusiones políticas. Entre ellas destacó el cruce entre Fernando Olivera y César Acuña, luego de que el primero lanzara acusaciones en las que vinculó al líder de Alianza para el Progreso con la supuesta conducción de una organización criminal.

Tras estos señalamientos, César Acuña anunció a través de sus redes sociales que tomará medidas legales por difamación contra el excongresista.

“Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación. El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá. ¡Seguimos firmes trabajando por un Perú mejor!”, indicó.

En paralelo, el vocero y abogado de Alianza para el Progreso, Elio Riera, explicó en diálogo con Exitosa que las expresiones vertidas durante el debate han generado un impacto negativo no solo en el dirigente del partido, sino también en su militancia.

“Ha denigrado y ha ofendido, no solamente al señor Acuña, sino también a todos los militantes que de acuerdo a ley luchan por conseguir un proyecto político”, expresó.