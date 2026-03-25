El segundo día del debate presidencial continuó con el bloque temático sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, en el que participaron los candidatos Charlie Carrasco Salazar, del Partido Demócrata Unido Perú; Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú; y Ricardo Belmont Cassinelli, del Partido Cívico Obras.

La dinámica inició con exposiciones individuales de un minuto, seguidas por un intercambio de ideas orientado a responder cómo generar condiciones reales para que comerciantes, transportistas y empresarios puedan denunciar delitos sin temor a represalias.

Propuestas iniciales sobre seguridad ciudadana

El candidato Charlie Carrasco Salazar abrió la ronda con un mensaje centrado en cambios estructurales en el Estado y medidas contra la criminalidad.

“Vamos a gobernar con los principios bíblicos. Querido pueblo peruano, hoy nuestro país se encuentra secuestrado por un pacto mafioso”, afirmó durante su primera intervención.

Añadió que su eventual gobierno aplicaría medidas radicales: “Medidas drásticas, reorganización y reestructuración total del Estado”, sostuvo al referirse a su plan frente al avance del crimen.

Lee también: Ejecutivo lanza nuevas unidades FIT con más de 6 mil efectivos para reforzar seguridad ciudadana

Seguidamente, Álvaro Paz de la Barra inició su participación con un mensaje personal antes de abordar sus propuestas en materia de seguridad.

“El Perú está cansado de las buenas intenciones… Vamos a pacificar al Perú en 100 días”, declaró al presentar su objetivo de enfrentar la criminalidad y la corrupción en plazos definidos.

También señaló que su estrategia se sustentaría en transformaciones estructurales del Estado y en la participación ciudadana.

Lee aquí: César Acuña anuncia acciones legales contra Fernando Olivera por difamación tras el debate presidencial

Por su parte, Ricardo Belmont Cassinelli centró su intervención en su trayectoria política y su experiencia en gestión pública.

“Soy Ricardo Belmont Cassinelli y doy mi nombre para que sepan que estoy postulando”, expresó al dirigirse al electorado durante su primera exposición.

Intercambio de propuestas contra la criminalidad

Durante el diálogo posterior, Carrasco detalló medidas orientadas a fortalecer la seguridad y el sistema penal.

“Retorne el servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan. Cadena perpetua para extorsionadores y sicarios”, indicó al explicar sus propuestas frente al crimen organizado.

Asimismo, planteó la creación de incentivos para la Policía Nacional y el establecimiento de juzgados de ejecución penal en comisarías para acelerar condenas.

En su turno, Paz de la Barra insistió en una transformación institucional y en el uso de mecanismos constitucionales para enfrentar la criminalidad.

“Vamos a gobernar con democracia participativa… dar la oportunidad a las juntas vecinales y comités de autodefensa”, sostuvo al referirse a la intervención ciudadana en la seguridad.

Belmont, por su parte, enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema judicial como base para combatir la inseguridad.

“En un país que no tiene justicia… estamos condenados a todo este problema”, manifestó al señalar la importancia de ordenar el sistema de justicia y mejorar la coordinación entre instituciones.

Debate sobre justicia, cárceles y prevención del delito

Durante el intercambio final, Carrasco reiteró propuestas relacionadas con el control penitenciario y migratorio.

“Los extranjeros indocumentados ilegales tendrán 48 horas para retirarse del Perú”, afirmó al detallar medidas vinculadas al control territorial.

Además, propuso el cierre de cárceles urbanas y la construcción de centros penitenciarios de gran capacidad fuera de las ciudades.

Paz de la Barra planteó la aplicación de estados de excepción como herramienta para enfrentar el crimen organizado.

“Vamos a gobernar con el artículo 137, estado de excepción sin restringir derechos”, señaló al referirse a la utilización de mecanismos constitucionales para enfrentar la inseguridad.

En tanto, Belmont subrayó que la prevención del delito debe ser prioritaria.

“Aquí hay que prevenir el crimen… hay que ordenar el sistema de justicia”, sostuvo al responder a las propuestas planteadas por sus contendores.