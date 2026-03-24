El presidente José María Balcázar promulgó la Ley N.° 32563, que introduce cambios en el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), incorporando el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La disposición fue publicada en el diario oficial El Peruano y modifica el Decreto Legislativo 1057.

A partir de ahora, los servidores CAS recibirán dos gratificaciones anuales equivalentes a un sueldo completo cada una, junto con el reconocimiento de la CTS, beneficio que será calculado según el tiempo laborado y entregado al finalizar el vínculo laboral.

La ley también introduce cambios en las condiciones de contratación, permitiendo el acceso a contratos a plazo indeterminado mediante concursos públicos y estableciendo lineamientos para asegurar la continuidad laboral y el respeto de derechos adquiridos.

En paralelo, se aprobó una norma excepcional que permite el pase de trabajadores CAS-COVID de EsSalud al régimen CAS regular, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta medida busca equiparar sus condiciones laborales y deberá ejecutarse en un plazo máximo de 90 días, utilizando recursos propios de la institución.