El cambio en el gabinete se produce luego de la renuncia de Carlos Díaz, quien dejó el cargo en medio de la controversia por la postergación de la compra de aviones F-16. FOTO: CAPTURA LATINA NOTICIAS
El cambio en el gabinete se produce luego de la renuncia de Carlos Díaz, quien dejó el cargo en medio de la controversia por la postergación de la compra de aviones F-16. FOTO: CAPTURA LATINA NOTICIAS

Amadeo Javier Flores Carcagno fue designado como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Carlos Díaz. El relevo se produce en medio de la crisis generada por la decisión del Ejecutivo de postergar la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.

Carlos Díaz presentó su renuncia este miércoles mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar.

En el documento expresó su “discrepancia sustantiva” con la medida adoptada respecto a la compra de las aeronaves.

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