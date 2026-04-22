Amadeo Javier Flores Carcagno fue designado como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Carlos Díaz. El relevo se produce en medio de la crisis generada por la decisión del Ejecutivo de postergar la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.
Carlos Díaz presentó su renuncia este miércoles mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar.
En el documento expresó su “discrepancia sustantiva” con la medida adoptada respecto a la compra de las aeronaves.
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