La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la sentencia que se dictó el 14 de marzo de 2022 contra varios acusados en el caso conocido como el “Escuadrón de la Muerte”.

Esta decisión implica que se deberá realizar un nuevo juicio oral para los implicados, entre ellos Raúl Prado Ravines, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez .

La anulación de la sentencia se debe a que la sala de apelaciones identificó irregularidades en el proceso judicial de primera instancia. Entre las principales fallas, el tribunal señaló que no se valoraron adecuadamente las pruebas periciales, hubo una motivación insuficiente en el fallo y se vulneraron los derechos al debido proceso de los acusados.

La sala de apelaciones criticó que el juzgado anterior descartara algunas pericias oficiales sin justificación y que no se promoviera un debate técnico cuando había informes periciales contradictorios, como en el caso de la balística y las necropsias.

Además, se encontró que el fallo no explicaba de manera clara y lógica la relación entre las pruebas y los hechos juzgados, lo que generó indefensión material para las partes.

Con esta resolución, se deja sin efecto la condena previa, aunque se mantiene la obligación de los acusados de comparecer ante la justicia mientras se lleva a cabo el nuevo juicio.

La medida busca restituir las garantías procesales y asegurar que el caso sea juzgado por un nuevo colegiado de la Corte Superior Nacional.