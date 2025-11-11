Tras el reciente reportaje de Cuarto Poder, en el que la congresista Ariana Orué enfrenta cuestionamientos por presuntamente utilizar recursos humanos del Congreso para fines personales, y por tener en su despacho a un asesor que sería pareja sentimental de su hermana, se difundieron unas fotografías que confirmarían la relación entre Renzo Basurco y la hermana de la parlamentaria.

Según informó Canal N esta tarde, dichas imágenes relevadas por Cuarto Poder, comprueban el vínculo amoroso de Renzo Basurco, asesor de la legisladora, y su hermana Shirley Orué.

Esto pese a que la congresista negó en declaraciones a la prensa, tener algún vínculo con Basurco y según sus palabras, su asesor estaba soltero.

#LoÚltimo

En exclusiva: Fotografías confirman la relación entre el asesor de la congresista Ariana Orué, Renzo Basurco, y su hermana, Shirley Orué. Las imágenes muestran el momento del compromiso, pese a que la parlamentaria había negado el vínculo ► https://t.co/Yp74gn85Av pic.twitter.com/I0l7P2kcMo — Canal N (@canalN_) November 11, 2025

EL CASO

La congresista Ariana Orué Medina, de Podemos Perú, enfrenta cuestionamientos por presuntamente utilizar recursos humanos del Congreso para fines personales. Además, es señalada por integrar en su despacho a un asesor, quien sería pareja sentimental de la hermana de la parlamentaria.

Sucede que en el dominical de Cuarto Poder, el último jueves a las 7:55 a.m. la legisladora fue vista subiendo a una camioneta oficial acompañada de su coordinador parlamentario, Alex Paredes (chofer), con quien se dirigió a un gimnasio.

En imágenes, se observa que el trabajador permaneció en el vehículo mientras que Ariana Orué realizaba sus rutinas de ejercicio, para luego regresar a su vivienda y posteriormente acudir al Congreso.

Al respecto, la parlamentaria rechazó haber incurrido en alguna falta, pues estos “favores” se habrían ejercido fuera del horario laboral. Su sueldo es de S/3600 mensuales.

“No me movilizan para ir al gimnasio. Mi coordinador lo hizo cuando estaba fuera del horario laboral, me apoya, me traslada. Si estamos fuera del horario, porque sería mal uso de recursos (...) Está fuera del horario laboral, puede hacer lo que él quiera”, expresó.

Sin embargo, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, consideró que la labor de un coordinador parlamentario es ser el nexo entre la congresista y la población, más no en actividades particulares.

ASESOR CERCANO

A este caso, se suma otra presunta irregularidad en su despacho. Uno de sus asesores, Renzo Nicolás Basurco, quien sería una persona cercana a la hermana de la congresista, ocupa el cargo de asesor II y percibe un salario mensual de S/10 mil.

De acuerdo al dominical, registros policiales demostrarían una estrecha relación sentimental entre Renzo Basurco y Shirley Orué (hermana de la congresista). Según el parte policial del 1 de noviembre de 2021, ambos fueron intervenidos en un vehículo del padre de la congresista, en aparente estado de ebriedad.

Basurco contratado sin experiencia previa en el Estado, hoy junto a Shirley figura como socio de una empresa dedicada a eventos, marketing y publicidad.

Al respecto, Ariana Orué evitó responder directamente sobre la relación entre su hermana y el asesor, y negó conocer en los partes policiales aparece dicha relación.

Por su parte, especialistas indican que podría haber indicios de tráfico de influencias, ya que ambos asesores tienen vínculos personales.