La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público impuso a la fiscal Elizabeth Peralta una sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones, debido a la investigación que enfrenta por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

La sanción contra la fiscal se produce tras la decisión del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien la semana pasada dispuso que enfrente la investigación bajo régimen de comparecencia con restricciones. En el mismo proceso también se encuentra implicado el exconductor de televisión Andrés Hurtado.

De acuerdo con la ANC, la resolución aún no ha sido notificada a Peralta, ya que no ha sido localizada en su domicilio y, por el momento, se encuentra inubicable.

“Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta”, se visualiza en el comunicado de la institución.

Como se recuerda, la Fiscalía Suprema investiga la presunta participación de Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima de un millón de dólares que habría sido entregada por el empresario Javier Miu Lei. El objetivo habría sido que la fiscal superior titular Elizabeth Peralta intercediera para facilitar la devolución de unas barras de oro incautadas a su empresa por el Ministerio Público en 2020.

El caso salió a la luz tras las declaraciones de Ana Siucho en el programa Beto a Saber. Según su testimonio, Hurtado habría utilizado a los hermanos Siucho como intermediarios para concretar las negociaciones y los presuntos pagos de Javier Miu Lei, que habrían consistido en una primera entrega de 500 mil soles en efectivo y el resto mediante abonos progresivos.