En su intervención durante el lanzamiento de la Expo Amazónica Cusco 2026, el presidente José Balcázar puso énfasis en la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la inversión privada en el país.
El mandatario señaló que el empresariado peruano cumple un papel clave en el crecimiento económico y afirmó que debe ser reconocido dentro del marco constitucional.
En esa línea, vinculó la seguridad con la posibilidad de que los inversionistas operen en un entorno adecuado.
“De tal manera que nuestro aliado principal reconocer en la constitución que el empresario peruano tiene, con la seguridad, no solamente vamos a ganar la delincuencia para satisfacción de los burócratas, sino también para todos los empresarios peruanos que quieren invertir en libertad y con seguridad”, expresó.
Durante su participación, también anunció que visitará Cusco en las próximas semanas y que los ministros del Ejecutivo estarán atentos a las acciones relacionadas con esta agenda.
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