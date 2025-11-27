Este miércoles, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, al ser encontrada responsable como coautora del delito de conspiración para la rebelión en perjuicio del Estado. Dicho delito se encuentra previsto en el artículo 349 del Código Penal.

La jueza suprema Norma Carbajal señaló que a Chávez, se le impone esta pena debido a su participación activa en el fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Ese día, el entonces presidente anunció por cadena nacional el cierre del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y otras medidas inconstitucionales.

Como Chávez Chino permanecía en libertad luego de que se revocara una previa orden de prisión preventiva, el tribunal dispuso su inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional, emitiendo las órdenes necesarias para ejecutar la medida de manera inmediata.

El Poder Judicial impuso una condena superior a los 11 años de prisión a Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en el Perú, al determinar que fue coautora del delito de conspiración para la rebelión junto a Pedro Castillo. Asimismo, ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Así lo determinó, por mayoría, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el adelanto de fallo que se leyó este jueves en la sala de audiencias del penal de Barbadillo.

Los magistrados fijaron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva para Chávez Chino, la misma que se impuso a Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta.

La jueza Norma Chávez, encargada de leer el adelanto del fallo por mayoría, precisó que deberá descontarse el periodo en el que Chávez estuvo privada de su libertad mientras cumplía prisión preventiva.

“Atendiendo que en la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, consignándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley”, indicó.

Además, se estableció una inhabilitación de dos años para el ejercicio de la función pública, tal como también se dispuso en los casos de Castillo y Huerta.

Cabe mencionar que Betssy Chávez ya cuenta con una orden de captura, emitida después de que se dictara prisión preventiva en su contra y tras haberse refugiado en la Embajada de México.