El Poder Judicial impuso una condena superior a los 11 años de prisión a Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México en el Perú, al determinar que fue coautora del delito de conspiración para la rebelión junto a Pedro Castillo. Asimismo, ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Así lo determinó, por mayoría, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el adelanto de fallo que se leyó este jueves en la sala de audiencias del penal de Barbadillo.

Los magistrados fijaron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva para Chávez Chino, la misma que se impuso a Pedro Castillo y al exministro del Interior Willy Huerta.

La jueza Norma Chávez, encargada de leer el adelanto del fallo por mayoría, precisó que deberá descontarse el periodo en el que Chávez estuvo privada de su libertad mientras cumplía prisión preventiva.

“Atendiendo que en la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, consignándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley”, indicó.

Además, se estableció una inhabilitación de dos años para el ejercicio de la función pública, tal como también se dispuso en los casos de Castillo y Huerta.

Cabe mencionar que Betssy Chávez ya cuenta con una orden de captura, emitida después de que se dictara prisión preventiva en su contra y tras haberse refugiado en la Embajada de México.