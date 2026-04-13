Los resultados regionales revelan patrones territoriales definidos y una fuerte dispersión del voto que mantiene abierto el escenario de segunda vuelta presidencial. (Foto: Andina)
El boca de urna de Datum Internacional para las Elecciones Generales 2026 revela marcadas diferencias en el comportamiento electoral entre regiones del país, con liderazgos distintos según la zona geográfica.

Mientras Keiko Fujimori mantiene una presencia destacada en regiones del norte y la Amazonía, Roberto Sánchez concentra importantes apoyos en la sierra sur y algunas regiones del centro, configurando un escenario electoral fragmentado.

Los datos difundidos por la encuestadora muestran que la disputa por el pase a la segunda vuelta se mantiene abierta debido a la dispersión del voto en varias regiones.

AMAZONAS

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 28,9%
  • Keiko Fujimori: 13%
  • Ricardo Belmont: 11,0%
  • Rafael López Aliaga: 6,4%
  • Otros: 26,7%

ÁNCASH

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 19,1%
  • Ricardo Belmont: 12,4%
  • Jorge Nieto: 12,2%
  • Alfonso López Chao: 11,0%
  • Roberto Sánchez: 10,5%
  • Otros: 20%

APURÍMAC

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 28,8%
  • Ricardo Belmont: 13%
  • Alfonso López Chao: 11,7%
  • Keiko Fujimori: 7,8%
  • Jorge Nieto: 5,7%
  • Otros: 25,2%

AREQUIPA

Resultados del boca de urna:

  • Jorge Nieto: 20,4%
  • Rafael López Aliaga: 13,1%
  • Ricardo Belmont: 10,8%
  • Alfonso López Chao: 10,8%
  • Keiko Fujimori: 8,5%
  • Otros: 21,9%

AYACUCHO

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 20,3%
  • Ricardo Belmont: 19,5%
  • Alfonso López Chao: 17,2%
  • Jorge Nieto: 8,3%
  • Keiko Fujimori: 5,8%
  • Otros: 21,6%

CAJAMARCA

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 40,1%
  • Ricardo Belmont: 13,6%
  • Keiko Fujimori: 10,7%
  • Alfonso López Chao: 6,5%
  • Jorge Nieto: 5,6%
  • Otros: 17,1%

CALLAO

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 21,9%
  • Rafael López Aliaga: 17%
  • Jorge Nieto: 15,2%
  • Carlos Álvarez: 10,1%
  • Ricardo Belmont: 6,8%
  • Otros: 18,7%

CUSCO

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 22,5%
  • Alfonso López Chao: 15,7%
  • Ricardo Belmont: 15,5%
  • Jorge Nieto: 9,8%
  • Keiko Fujimori: 7,1%
  • Otros: 20,2%

HUANCAVELICA

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 38,3%
  • Alfonso López Chao: 12,1%
  • Ricardo Belmont: 11,2%
  • Keiko Fujimori: 7,4%
  • Jorge Nieto: 5,1%
  • Otros: 18%

HUÁNUCO

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 24,3%
  • Keiko Fujimori: 16,5%
  • Ricardo Belmont: 15,4%
  • Rafael López Aliaga: 7,8%
  • Jorge Nieto: 6,7%
  • Otros: 16%

ICA

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 22,1%
  • Ricardo Belmont: 12,0%
  • Carlos Álvarez: 8,9%
  • Alfonso López Chao: 5,2%
  • Otros: 24,8%

JUNÍN

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 14,5%
  • Alfonso López Chao: 14,5%
  • Ricardo Belmont: 11,7%
  • Rafael López Aliaga: 11,2%
  • Roberto Sánchez: 10,1%
  • Otros: 23,2%

LA LIBERTAD

Resultados del boca de urna:

  • Jorge Nieto: 10,5%
  • Rosario Fernández: 9,3%
  • Rafael López Aliaga: 8,7%
  • Ricardo Belmont: 7,2%
  • Otros: 31,9%

LAMBAYEQUE

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 24,2%
  • Rafael López Aliaga: 12,6%
  • Jorge Nieto: 9,9%
  • Roberto Sánchez: 8,7%
  • Otros: 24,6%

LIMA METROPOLITANA

Resultados del boca de urna:

  • Jorge Nieto: 16,6%
  • Keiko Fujimori: 16,3%
  • Ricardo Belmont: 8,8%
  • Alfonso López Chao: 8,7%
  • Carlos Álvarez: 7%
  • Otros: 16,7%

LORETO

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 25,0%
  • Carlos Álvarez: 13,3%
  • George Forsyth: 8,7%
  • Rafael López Aliaga: 6,5%
  • Otros: 31%

MADRE DE DIOS

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 21,0%
  • Keiko Fujimori: 18,1%
  • Ricardo Belmont: 12,7%
  • Carlos Álvarez: 8,3%
  • Otros: 22,7%

MOQUEGUA

Resultados del boca de urna:

  • Jorge Nieto: 11,9%
  • Alfonso López Chao: 10,3%
  • Keiko Fujimori: 9,0%
  • Roberto Sánchez: 8,9%
  • Otros: 36,6%

PASCO

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 18,1%
  • Roberto Sánchez: 15,5%
  • Rafael López Aliaga: 11,2%
  • Alfonso López Chao: 8,4%
  • Otros: 28,9%

PIURA

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 28,3%
  • Carlos Álvarez: 12,1%
  • Ricardo Belmont: 8,5%
  • Jorge Nieto: 8,3%
  • Otros: 25,4%

SAN MARTÍN

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 22,2%
  • Keiko Fujimori: 20,8%
  • Ricardo Belmont: 11,0%
  • Alfonso López Chao: 6,1%
  • Otros: 26,3%

TACNA

Resultados del boca de urna:

  • Ricardo Belmont: 16,5%
  • Roberto Sánchez: 8,8%
  • Rafael López Aliaga: 7,7%
  • Carlos Álvarez: 7,3%
  • Otros: 27,9%

TUMBES

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 28,8%
  • Carlos Álvarez: 13,9%
  • Rafael López Aliaga: 7,9%
  • Alfonso López Chao: 7,1%
  • Otros: 27%

UCAYALI

Resultados del boca de urna:

  • Roberto Sánchez: 22,9%
  • Keiko Fujimori: 22,9%
  • Ricardo Belmont: 9,6%
  • Carlos Álvarez: 9,3%
  • Otros: 22,3%

LIMA PROVINCIAS

Resultados del boca de urna:

  • Keiko Fujimori: 22,7%
  • Ricardo Belmont: 11,8%
  • Rafael López Aliaga: 10,7%
  • Jorge Nieto: 9,7%
  • Otros: 22,6%

VOTO EN EL EXTRANJERO

Resultados del boca de urna:

  • Rafael López Aliaga: 22,1%
  • Keiko Fujimori: 18,2%
  • Carlos Álvarez: 11,3%
  • Ricardo Belmont: 10,6%
  • Otros: 18,5%

TAGS RELACIONADOS