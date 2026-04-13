El boca de urna de Datum Internacional para las Elecciones Generales 2026 revela marcadas diferencias en el comportamiento electoral entre regiones del país, con liderazgos distintos según la zona geográfica.
Mientras Keiko Fujimori mantiene una presencia destacada en regiones del norte y la Amazonía, Roberto Sánchez concentra importantes apoyos en la sierra sur y algunas regiones del centro, configurando un escenario electoral fragmentado.
Los datos difundidos por la encuestadora muestran que la disputa por el pase a la segunda vuelta se mantiene abierta debido a la dispersión del voto en varias regiones.
Lee: López Aliaga formaliza denuncia contra jefe de la ONPE: “El caos tiene consecuencias penales gravísimas”
AMAZONAS
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 28,9%
- Keiko Fujimori: 13%
- Ricardo Belmont: 11,0%
- Rafael López Aliaga: 6,4%
- Otros: 26,7%
ÁNCASH
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 19,1%
- Ricardo Belmont: 12,4%
- Jorge Nieto: 12,2%
- Alfonso López Chao: 11,0%
- Roberto Sánchez: 10,5%
- Otros: 20%
APURÍMAC
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 28,8%
- Ricardo Belmont: 13%
- Alfonso López Chao: 11,7%
- Keiko Fujimori: 7,8%
- Jorge Nieto: 5,7%
- Otros: 25,2%
AREQUIPA
Resultados del boca de urna:
- Jorge Nieto: 20,4%
- Rafael López Aliaga: 13,1%
- Ricardo Belmont: 10,8%
- Alfonso López Chao: 10,8%
- Keiko Fujimori: 8,5%
- Otros: 21,9%
AYACUCHO
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 20,3%
- Ricardo Belmont: 19,5%
- Alfonso López Chao: 17,2%
- Jorge Nieto: 8,3%
- Keiko Fujimori: 5,8%
- Otros: 21,6%
CAJAMARCA
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 40,1%
- Ricardo Belmont: 13,6%
- Keiko Fujimori: 10,7%
- Alfonso López Chao: 6,5%
- Jorge Nieto: 5,6%
- Otros: 17,1%
CALLAO
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 21,9%
- Rafael López Aliaga: 17%
- Jorge Nieto: 15,2%
- Carlos Álvarez: 10,1%
- Ricardo Belmont: 6,8%
- Otros: 18,7%
CUSCO
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 22,5%
- Alfonso López Chao: 15,7%
- Ricardo Belmont: 15,5%
- Jorge Nieto: 9,8%
- Keiko Fujimori: 7,1%
- Otros: 20,2%
HUANCAVELICA
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 38,3%
- Alfonso López Chao: 12,1%
- Ricardo Belmont: 11,2%
- Keiko Fujimori: 7,4%
- Jorge Nieto: 5,1%
- Otros: 18%
HUÁNUCO
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 24,3%
- Keiko Fujimori: 16,5%
- Ricardo Belmont: 15,4%
- Rafael López Aliaga: 7,8%
- Jorge Nieto: 6,7%
- Otros: 16%
ICA
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 22,1%
- Ricardo Belmont: 12,0%
- Carlos Álvarez: 8,9%
- Alfonso López Chao: 5,2%
- Otros: 24,8%
JUNÍN
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 14,5%
- Alfonso López Chao: 14,5%
- Ricardo Belmont: 11,7%
- Rafael López Aliaga: 11,2%
- Roberto Sánchez: 10,1%
- Otros: 23,2%
LA LIBERTAD
Resultados del boca de urna:
- Jorge Nieto: 10,5%
- Rosario Fernández: 9,3%
- Rafael López Aliaga: 8,7%
- Ricardo Belmont: 7,2%
- Otros: 31,9%
LAMBAYEQUE
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 24,2%
- Rafael López Aliaga: 12,6%
- Jorge Nieto: 9,9%
- Roberto Sánchez: 8,7%
- Otros: 24,6%
LIMA METROPOLITANA
Resultados del boca de urna:
- Jorge Nieto: 16,6%
- Keiko Fujimori: 16,3%
- Ricardo Belmont: 8,8%
- Alfonso López Chao: 8,7%
- Carlos Álvarez: 7%
- Otros: 16,7%
LORETO
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 25,0%
- Carlos Álvarez: 13,3%
- George Forsyth: 8,7%
- Rafael López Aliaga: 6,5%
- Otros: 31%
MADRE DE DIOS
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 21,0%
- Keiko Fujimori: 18,1%
- Ricardo Belmont: 12,7%
- Carlos Álvarez: 8,3%
- Otros: 22,7%
MOQUEGUA
Resultados del boca de urna:
- Jorge Nieto: 11,9%
- Alfonso López Chao: 10,3%
- Keiko Fujimori: 9,0%
- Roberto Sánchez: 8,9%
- Otros: 36,6%
PASCO
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 18,1%
- Roberto Sánchez: 15,5%
- Rafael López Aliaga: 11,2%
- Alfonso López Chao: 8,4%
- Otros: 28,9%
PIURA
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 28,3%
- Carlos Álvarez: 12,1%
- Ricardo Belmont: 8,5%
- Jorge Nieto: 8,3%
- Otros: 25,4%
SAN MARTÍN
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 22,2%
- Keiko Fujimori: 20,8%
- Ricardo Belmont: 11,0%
- Alfonso López Chao: 6,1%
- Otros: 26,3%
TACNA
Resultados del boca de urna:
- Ricardo Belmont: 16,5%
- Roberto Sánchez: 8,8%
- Rafael López Aliaga: 7,7%
- Carlos Álvarez: 7,3%
- Otros: 27,9%
TUMBES
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 28,8%
- Carlos Álvarez: 13,9%
- Rafael López Aliaga: 7,9%
- Alfonso López Chao: 7,1%
- Otros: 27%
UCAYALI
Resultados del boca de urna:
- Roberto Sánchez: 22,9%
- Keiko Fujimori: 22,9%
- Ricardo Belmont: 9,6%
- Carlos Álvarez: 9,3%
- Otros: 22,3%
LIMA PROVINCIAS
Resultados del boca de urna:
- Keiko Fujimori: 22,7%
- Ricardo Belmont: 11,8%
- Rafael López Aliaga: 10,7%
- Jorge Nieto: 9,7%
- Otros: 22,6%
VOTO EN EL EXTRANJERO
Resultados del boca de urna:
- Rafael López Aliaga: 22,1%
- Keiko Fujimori: 18,2%
- Carlos Álvarez: 11,3%
- Ricardo Belmont: 10,6%
- Otros: 18,5%