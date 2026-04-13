Durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, los aspirantes presidenciales Ricardo Belmont y Vladimir Cerrón no participaron en la jornada de votación, pese a tener centros asignados para sufragar.

En el caso de Belmont, su local estaba ubicado en la Institución Educativa Innova Schools de Chorrillos Villa, en Lima Metropolitana. Sin embargo, al contar con 80 años, la normativa vigente establece que su participación era opcional.

Por su parte, Cerrón debía acudir a la institución educativa Saco Oliveros, en el distrito de Huancayo, región Junín, pero no se presentó. Cabe mencionar que el candidato mantiene una orden de captura vigente.