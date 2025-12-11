El canciller Hugo de Zela informó en una conferencia con medios internacionales que el pedido de salvoconducto para Betssy Chávez permanece “bajo análisis”.

También indicó que la decisión también estará vinculada a una propuesta que el Ejecutivo planea presentar ante la Organización de los Estados Americanos respecto al uso del asilo diplomático en casos asociados a delitos comunes.

Durante su intervención, De Zela descartó cualquier acción de fuerza para retirar a Chávez de la embajada de México en Lima.

“No vamos a entrar, no vamos a sacar a Chávez”, sostuvo, remarcando que el Gobierno se ceñirá a las normas internacionales y a las convenciones que regulan el asilo diplomático.

El canciller precisó que el mismo criterio se aplicará para eventuales solicitudes de asilo de personas investigadas por delitos comunes. Afirmó que esta figura está destinada a quienes enfrentan persecución política, no a quienes afrontan acusaciones penales.