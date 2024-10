En una entrevista para El Comercio, el canciller del Perú, Elmer Schialer Salcedo, afirmó que el Perú no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, pero precisó que Nicolás Maduro “ahora él es el presidente de Venezuela”, dijo.

El canciller agregó que se le consideraría dictador si se proclama para un nuevo periodo de gobierno, el próximo 10 de enero. “El resultado de esas elecciones, y Maduro (...) no puede, no debe, no le es permitido arrogarse el derecho de decir quién gana en una elección”, expresó.

Schialer fue consultado sobre la denominación de dictador a Nicolás Maduro, al respecto expresó que desde presidencia no se acompañaría a ninguna dictadura, además agregó:

“Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas consulares (...) quizás el 11 de enero (se solucione), pero por ahora todo está muerto. Nosotros estamos abogando por una solución que sea demócrata y que devuelva a Venezuela la paz, la estabilidad para que puedan crecer”.

En otro momento, el jefe de la diplomacia peruana se refirió a las posibles repercusiones sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.

“Profundizar y ampliar el número de sanciones económicas a ciertos personajes de la política venezolana (...) ni los venezolanos, ni nosotros, queremos que se sancione al país”, sostuvo.





