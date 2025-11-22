El Poder Ejecutivo dispuso la conclusión de las funciones de Carlos Jesús Rossi Covarrubias como Cónsul General del Perú en la Ciudad de México, según la Resolución Suprema N.º 181-2025-RE publicada en el diario El Peruano.

El diplomático había asumido el cargo el 1 de agosto de 2023, tras su designación mediante la Resolución Suprema N.º 040-2023-RE.

La norma señala que la decisión responde a razones del servicio, por lo que se considera necesario dar por finalizada su labor en la sede consular mexicana.

Asimismo, se dispone la cancelación de las Letras Patentes, cuya fecha de aplicación será determinada mediante una resolución viceministerial.

El dispositivo también precisa que los gastos derivados de esta medida serán cubiertos por el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. La resolución lleva las firmas del presidente José Jerí, y del canciller Hugo de Zela.