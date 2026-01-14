El candidato presidencial Carlos Álvarez, del partido País para Todos, aseguró que su situación legal quedó resuelta tras una absolución emitida por la Corte Suprema en 2007, luego de haber afrontado un proceso por presunto peculado.

La precisión surge en medio de cuestionamientos por no haber consignado una condena en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones.

Álvarez indicó que el proceso judicial iniciado en 2002 fue revertido en la última instancia y respaldó su versión mostrando el expediente R.N. N.º 3263-2006.

En dicho documento, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió: “Absolver al citado encausado de la acusación fiscal por delito peculado en agravio del Estado y la sociedad. Ordenar se proceda a la anulación de sus antecedentes judiciales y policiales generados como consecuencia del proceso”.

En respuesta a las críticas, el candidato afirmó que afrontó todas las etapas del proceso sin evadir a la justicia.

“Me sabía inocente y di la cara, me enfrenté a la justicia. No me escondí, no me fugué ni me asilé en ningún país”, declaró, al rechazar las acusaciones formuladas por el también postulante Vladimir Cerrón.