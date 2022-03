El congresista Carlos Anderson anunció que-en las próximas horas-presentará su renuncia a la bancada de Podemos Perú, grupo político con el que pudo acceder a un curul y tiene discrepancias por la posición muy cercana al gobierno de Pedro Castillo.

MIRA AQUÍ: Dictan 30 meses de impedimento de salida del país contra PPK por aportes a campaña del 2016

“Más tarde van a ver mi carta renuncia, que ya estaba adelantada, yo se los dije”, dijo el parlamentario en conferencia de prensa en los exteriores del Congreso.

Asimismo, resaltó que prefiere no integrar un grupo parlamentario vinculado al Poder Ejecutivo y que esperaba que la posición de sus colegas fuera diferentes.

“Yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de esta cercanía demasiado estrecha (con el Gobierno), el utilizar alguna forma puestos y acceso al poder como moneda de cambio. Yo estoy muy lejos de esas cosas y no quiero pertenecer a una bancada de esta naturaleza. No se me ha dado ninguna satisfacción y estoy escribiendo (mi carta de renuncia)”, dijo.

¿Qué pasa con Podemos Perú tras su salida?

De acuerdo al artículo 37 del Reglamento del Congreso, los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo con reglas.

MIRA AQUÍ: Ministro de Justicia reconoce que omitió información en declaración jurada al asumir el cargo

“Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la República, constituyen Grupo Parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de cinco congresistas”, indica la norma interna del legislativo. De esta manera, Podemos dejaría de ser una bancada y no tendría voz en la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo.

LO MÁS LEÍDO:

VIDEO RECOMENDADO: