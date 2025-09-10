El ministro del Interior, Carlos Malaver, explicó sus declaraciones luego de haber señalado que “extrañamos a nuestros delincuentes” en referencia al incremento de la criminalidad. Aseguró que se trató de una metáfora que, reconoció, no fue la más adecuada.

“Quise aplicar una metáfora, quizá no fue la más apropiada en el momento. Pero lo que quise precisar era que la criminalidad extranjera ha llegado o ha implementado una gran violencia y un desprecio total por la vida humana en nuestro país”, sostuvo para RPP.

El titular del Mininter indicó que los delitos como la trata de personas, la extorsión y el cobro de cupos se han visto reforzados por la presencia de organizaciones criminales extranjeras, lo que ha elevado los niveles de violencia.

En otro momento, Malaver respondió a las críticas de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre la falta de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. Dijo que mantiene contacto con la magistrada y cuestionó la forma de las convocatorias, aunque recalcó: “Me voy a reunir con ella”.