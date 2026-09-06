El excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino Arias-Schreiber negó haber recibido algún favorecimiento político tras ser nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Argentina.

En declaraciones a RPP, Tubino sostuvo que cuenta con experiencia suficiente para asumir la representación diplomática y aseguró que no participó en la decisión adoptada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Tubino: “No hay ningún tipo de favorecimiento”

“No hay ningún tipo de favorecimiento, sino buscar lo mejor para el país”, afirmó el exlegislador.

Tubino recordó que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, integró ese grupo parlamentario durante ocho años y se desempeñó como agregado naval en Argentina durante dos años.

También ejerció funciones como agregado naval en Israel, según información difundida por la Agencia Andina.

El nuevo embajador sostuvo que esa trayectoria le permite asumir el cargo con conocimiento de los asuntos diplomáticos.

Niega haber influido en su nombramiento

Tubino aseguró que no intervino en la decisión del Ejecutivo y agradeció a la presidenta Keiko Fujimori por la confianza otorgada.

“No he tenido ninguna participación en esta decisión que ha tomado el Gobierno”, señaló.

Añadió que asumirá el encargo con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Perú y Argentina y colaborar con las prioridades de política exterior establecidas por el Ejecutivo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 144-2026-RE, con fecha del 4 de septiembre y publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá.

No tiene instrucciones sobre el tema de las Malvinas

Consultado sobre la disputa entre Argentina y Reino Unido por las islas Malvinas, Tubino indicó que todavía no ha recibido instrucciones específicas de la Cancillería peruana.

Calificó el tema como “delicado” y señaló que deberá ser abordado de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tubino afirmó que su prioridad será fortalecer el vínculo bilateral entre Perú y Argentina, dos países que, según destacó, mantienen una relación histórica estrecha.

Gonzáles Posada cuestiona criterio de los nombramientos

El excanciller Luis Gonzáles Posada sostuvo que las recientes designaciones de embajadores políticos no son irregulares porque la legislación permite al Ejecutivo nombrar representantes que no pertenecen al Servicio Diplomático.

Sin embargo, consideró que algunos nombramientos podrían responder a “simpatías” o vinculaciones políticas del Gobierno.

Gonzáles Posada señaló que corresponde a la Cancillería evaluar si las personas designadas cuentan con la preparación, experiencia profesional y condiciones necesarias para ejercer funciones diplomáticas.

Gobierno realizó nuevas designaciones diplomáticas

El nombramiento de Tubino forma parte de una serie de cambios en las representaciones diplomáticas del Perú dispuestos por el Ejecutivo en los últimos días.

La Resolución Suprema N.º 144-2026-RE establece que Tubino asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina, aunque la fecha efectiva de inicio de funciones todavía deberá ser determinada por una resolución ministerial posterior.

Tubino fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2019 y es vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú.