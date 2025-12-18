La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 9 983 ciudadanos completaron su inscripción para participar en el piloto del voto digital en las Elecciones Generales del 2026.

Del total registrado, el 67.5 % corresponde a integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con 6 743 personas inscritas en esta modalidad.

Según los datos presentados por el organismo electoral, otros grupos con alta participación fueron los peruanos en el exterior, con 1 447 registros, y el personal asistencial y administrativo de establecimientos de salud, con 865 inscritos.

En cuanto a edades, el 65.47 % de los participantes tiene entre 18 y 39 años, mientras que el 2.29 % corresponde a personas de 60 años a más; además, el 69 % de los inscritos son hombres y el 31 % mujeres.

La ONPE explicó que la plataforma de inscripción estuvo habilitada desde el 29 de octubre hasta el 13 de diciembre. En los próximos días, los ciudadanos registrados recibirán un correo electrónico con el resultado de su solicitud, proceso que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026.