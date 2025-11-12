El exjuez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, recibió una condena en primera instancia de nueve años y dos meses de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo específico.

La sentencia también contempla su inhabilitación para ejercer función pública durante siete años y seis meses, además del pago de una reparación civil.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Superior del Equipo Especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto estuvo a cargo del proceso contra Velásquez Zavaleta.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exmagistrado solicitó al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, la contratación de su hermano, Percy Velásquez, a fin de que obtuviera un puesto laboral en dicha sede judicial.

Para concretar dicho pedido, el ahora condenado contó con la colaboración del abogado Jorge Chombo, considerado uno de los principales nexos en esta investigación, quien actuó como intermediario entre él y el sentenciado juez Ríos.

Dicha solicitud laboral iba acompañada de un ofrecimiento a cambio: con la incorporación de su hermano, el entonces juez se comprometía a facilitar la agilización de un trámite en curso, vinculado a un proceso judicial que buscaba otorgar un mismo nivel remunerativo por S/1 961 004 a trece jueces supremos, entre ellos Walter Ríos.

La condena contra Velásquez Zavaleta constituye a la primera sentencia del equipo especial en juicio oral. En la misma resolución se incluyó al abogado Jorge Chombo, quien fue condenado a ocho años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambos fueron hallados responsables del delito de cohecho pasivo específico.

Además de la pena impuesta, los sentenciados deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/80 000 a favor del Estado.