El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó una nueva acusación vinculada al caso Dedo de Dios, relacionado con presuntas irregularidades en el tramo 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú–Brasil.

La acción forma parte de las investigaciones por supuestos actos de colusión registrados durante el segundo gobierno aprista.

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez formuló el requerimiento ante el Poder Judicial y pidió 11 años de prisión para los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones José Ortiz, Mario Arbulu y Kitty Trinidad, así como para otros investigados incluidos en el proceso penal.

Según la tesis del Ministerio Público, los implicados habrían incurrido en colusión durante la adjudicación y desarrollo de las obras correspondientes al tramo 4, un sector que ha sido objeto de múltiples indagaciones por sobrecostos y procedimientos cuestionados.

La acusación busca que el órgano jurisdiccional evalúe la legalidad del requerimiento para determinar su avance a la siguiente etapa.

Con esta presentación, el Equipo Especial Lava Jato suma 30 acusaciones relacionadas a casos de corrupción en megaproyectos de infraestructura.

