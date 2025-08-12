El Poder Judicial le autorizó al exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata —quien enfrenta un proceso judicial en el país por el caso Gasoducto Sur Peruano— ausentarse de su residencia en Brasil y viajar a Ulan Bator, Mongolia, y Estambul, Turquía.

Según RPP, a través de una resolución emitida el pasado 30 de julio, el juez Leodán Cristóbal Ayala declaró fundado el pedido presentado por la defensa legal en el Perú de Simoes Barata, autorizando su viaje a las ciudades de Ulan Bator (Mongolia) y Estambul (Turquía) entre el 4 y el 24 de agosto de 2025.

Sobre ello, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó el 31 de julio un recurso de apelación con el objetivo de que la instancia superior revoque la resolución emitida por el juez Leodán Cristóbal Ayala. La Fiscalía solicita que, al reformularse la decisión, se declare infundado el pedido de autorización de desplazamiento internacional solicitado por el empresario brasileño.

La Fiscalía argumenta que la resolución apelada vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al igual que el principio de legalidad procesal al advertir el agravio de aparente motivación.

Ante esta situación, el juez Leodán Cristóbal Ayala resolvió el pasado 1 de agosto conceder el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y ordenó remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Si dicha instancia admite el recurso a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual, en la que participarán las partes procesales involucradas, con el fin de evaluar el caso y emitir una decisión final.

El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, enfrenta un proceso penal en el país por el caso Gasoducto Sur Peruano. Actualmente, se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones por un plazo de 24 meses, el cual incluye el cumplimiento de diversas reglas de conducta, entre ellas la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia sin contar con autorización judicial previa.