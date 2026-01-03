El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que un Gobierno de transición, como el encabezado por José Jerí, no está facultado para ejecutar reformas en Petroperú mediante un decreto de urgencia, tal como se anunció el miércoles 31 de diciembre.

En declaraciones a RPP, sostuvo: “Un Gobierno transitorio no está, de acuerdo con los principios constitucionales, facultado para hacer reformas de esa naturaleza, porque la separación de poderes implica que el país, cada año, elige a su presidente y su fórmula presidencial, más no al Congreso para que elija un Gobierno”.

Gutiérrez afirmó que una de las hipótesis que maneja su institución es que se habría incorporado personal al interior de Petroperú con la finalidad de debilitarla.

“Puedo decir, con todas las fuerzas institucionales, que lastimosamente han introducido gente al interior de Petroperú para minarlo y colapsarlo. Esa es por lo menos la primera hipótesis que tenemos” , señaló, precisando que los detalles serán incluidos en el informe.