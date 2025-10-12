El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, presentó su renuncia al cargo luego de la vacancia presidencial de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso de la República.

Su dimisión se produjo también a un día de que venciera el plazo establecido para que los altos funcionarios renuncien si desean participar en las Elecciones Generales de 2026.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Sandoval explicó que su decisión se concretó inmediatamente después de la aprobación de la vacancia.

En su publicación, detalló que presentó su renuncia primero ante la presidenta Dina Boluarte y posteriormente ante el nuevo mandatario, José Jerí.

“Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas. Desde donde me toque servir a mi país, lo haré siempre con la frente en alto y en beneficio del pueblo”, escribió el ahora exministro.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, el propio Sandoval había señalado públicamente que evaluaba la posibilidad de postular en los comicios generales de 2026, lo que incrementó las especulaciones sobre su eventual salida del gabinete ministerial.