Hace una semana, la bancada de Renovación Popular presentó, con el respaldo de congresistas de otros grupos parlamentarios, una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Precisamente, ayer por la noche, el Pleno dio cuenta de la moción presentada que incluye un pliego de 26 preguntas. Sin embargo, horas antes, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) denunció presiones desde el personal del titular del MTC a fin de que los parlamentarios retiren sus firmas de dicha documento.

DETALLES

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, la legisladora aprovechó la presencia del premier Eduardo Arana para enviarle un mensaje al ministro de Transportes.

“Quiero exhortarle a que le diga al señor César Sandoval que deje de acosar a los congresistas, porque está mandando a sus asesores para que los congresistas retiren sus firmas de la interpelación”, indicó.

Incluso, Yarrow aseguró tener pantallazos de los asesores en los que piden el retiro de las firmas, de lo contrario, se les quitará obras en provincias.

“Usted dice que no trabaja con ministros que no trabajan con corrupción, pues sino es un corrupto que no acose”, reclamó.

Correo accedió a uno de los mensajes que ha enviado personal de Sandoval a congresistas. Según el chat, Gustavo Martínez, coordinador del MTC, se comunica con legisladores para cuestionar la interpelación en contra de su jefe.

“Comentarle que la interpelación que empuja Renovación es netamente política en favor de una próxima candidatura presidencial”, escribió.

Esta es una de las conversaciones entre el asesor del MTC y un congresista. (Captura: Diario Correo)

De acuerdo con el registra de visitas del Congreso, Gustavo Juan Martínez Valeriano, personal del MTC, ingresó al Parlamento el 1 de setiembre y visitó a congresistas como Hilda Portero (Acción Popular) e Isabel Cortez (Podemos).

El nombre de Gustavo Martínez no es nuevo en el ojo público, porque en agosto del año pasado renunció como Secretario de la Secretaría de Comunicación social de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de que denunciaría que se apropió indebidamente de equipos de cómputo del Estado cuando trabajaba en el Ministerio de la Producción en el 2022.

Cabe recordar que la moción de interpelación contra Sandoval se presentó a raíz de los cuestionamientos sobre resuntas irregularidades y contradicciones en la información relacionada con el proyecto ferroviario Lima–Chosica.