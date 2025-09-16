En medio del debate sobre un posible nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresó su respaldo a la postura de la presidenta Dina Boluarte, quien se mostró a favor de atender el reclamo ciudadano.

“Están preocupados los que están en carrera política, la presidenta y sus ministros, no. Lo que le puedo responder como política de Estado: la presidenta ha dicho que los que tienen la facultad de poder retirar su AFP, yo la respaldo y estoy de acuerdo con eso”, manifestó Sandoval en declaraciones a Exitosa.

El titular del MTC señaló que los aportantes deben tener la capacidad de decidir qué hacer con el dinero que se les descuenta mensualmente, y apuntó que será el Congreso de la República el encargado de responder a los cuestionamientos que genera la nueva ley de modernización previsional.

“El Congreso aprueba una ley, la presidenta tiene una posición, la promulga y luego en la reglamentación se especifican cosas. La coyuntura te lleva a decir lo que corresponde y lo que la política de Estado diseña. La presidenta dice que si la plata de las AFP le corresponde a los contribuyentes, que sean ellos los que decidan con su dinero”, agregó.

Diferencias con el MEF

Las declaraciones de Sandoval contrastan con la posición del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien había advertido que un nuevo retiro de las AFP sería perjudicial para el sistema de pensiones.

Sobre ello, Sandoval indicó que el MEF puede mantener su postura, pero reiteró que la línea política del Gobierno ya fue definida: “El ministro de Economía, si asume su responsabilidad y considera que no es conveniente, que mantenga su posición. Pero lo que corresponde a la política de Estado lo diseña la presidenta y ella ha dicho que está de acuerdo con el retiro de las AFP”, subrayó.

