Se olvidaron que ellos aprobaron la ley.

Luego de que el Ejecutivo manifestara su respaldo al proyecto de ley que propone aprobar el octavo retiro de fondos de las AFP, varias bancadas retrocedieron en sus posiciones y cuestionaron la reforma previsional que ellos mismos crearon y aprobaron.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular rechazaron lo que en su momento respaldaron con sus votos. Dichas bancadas ahora afirman que el Ejecutivo ha desnaturalizado la reforma de pensiones y proponen “correcciones inmediatas”.

Cabe recordar el fujimorista César Revilla Villanueva (FP) sustentó el dictamen a favor de la reforma previsional en su calidad de presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

En la ley enviada por el Parlamento al Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se establece lo siguiente: los trabajadores independientes que perciban ingresos (recibos por honorarios) y se encuentren afiliados al sistema de pensiones deberán aportar de manera obligatoria una tasa de 2% hasta un 5%, hecho que ahora cuestionan.

