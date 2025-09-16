Luego de que el Ejecutivo manifestara su respaldo al proyecto de ley que propone aprobar el octavo retiro de fondos de las AFP, varias bancadas retrocedieron en sus posiciones y cuestionaron la reforma previsional que ellos mismos crearon y aprobaron.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular rechazaron lo que en su momento respaldaron con sus votos. Dichas bancadas ahora afirman que el Ejecutivo ha desnaturalizado la reforma de pensiones y proponen “correcciones inmediatas”.

Cabe recordar el fujimorista César Revilla Villanueva (FP) sustentó el dictamen a favor de la reforma previsional en su calidad de presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

En la ley enviada por el Parlamento al Ejecutivo, en septiembre del año pasado, se establece lo siguiente: los trabajadores independientes que perciban ingresos (recibos por honorarios) y se encuentren afiliados al sistema de pensiones deberán aportar de manera obligatoria una tasa de 2% hasta un 5%, hecho que ahora cuestionan.

