El pleno del Congreso dio cuenta de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo.

La moción plantea interpelar al ministro por su idoneidad profesional y capacidad técnica al frente del sector, así como por la conducción de los servicios públicos relacionados con infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

La Moción 19115 consta de 26 preguntas y está suscrita por diversas bancadas, entre ellas Honor y Democracia, Juntos por el Perú, entre otros.

Según el documento, la “falta de acciones concretas y oportunas, así como la inexistencia de decisiones de gestión por parte del actual titular del MTC, viene generando consecuencias gravísimas a la ciudadanía”, como la falta de seguridad vial y el estancamiento del desarrollo del turismo, lo que motivó el pedido para que el ministro asista al pleno.

