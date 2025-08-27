Durante una conferencia de prensa, el ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que el nuevo allanamiento contra el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, tiene un fin político y busca “desestabilizar emocionalmente” a la jefa de Estado.

“Desde mi punto de vista, y lo sostengo, hay una clara intencionalidad política de acosar a la presidenta, de querer desestabilizar emocionalmente a la presidenta. ¿Por qué se preocupan de querer atacar a la presidenta si dicen que tiene 3 %? ¿Representa algún peligro para alguien?”, expresó el ministro en conferencia de prensa.

Dina Boluarte califica de “otro muñeco armado” el nuevo allanamiento a Nicanor Boluarte

Durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte rindió homenaje a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a las instituciones que resguardan la seguridad del país.

En medio de su intervención, la mandataria se refirió al allanamiento de la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte.

“Esta mañana de manera sorpresiva me enteré de que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte, mi hermano, por un hecho dizque de una organización criminal, cuyos integrantes que están en esa investigación no se conocen ni los unos ni los otros”, declaró.

La jefa de Estado expresó su respaldo familiar y criticó a las autoridades judiciales. “Desde este podio y con las disculpas que merecen (...) pero no me puedo quedar callada, porque más allá de presidenta de la república, soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad y un abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano, yo ya quisiera que aquellos fiscales y jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente, tenga la pizca de calidad humana y decencia que tiene el doctor Nicanor Boluarte”.

La mandataria también aseguró que este nuevo allanamiento se trata de “otro muñeco armado” por algunos fiscales que, según dijo, fabrican carpetas fiscales sin sustento jurídico ni penal.