Durante la audiencia para sustentar el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao, la Fiscalía alegó la existencia de una presunta “ruta de escape” construida en una de las oficinas que habría ocupado el investigado en la sede del Gobierno Regional.

Según el fiscal provincial Wills Gonzáles Morales, durante un operativo de la DIRCOCOR realizado el 23 de diciembre de 2025 se detectó un forado que conectaría dicha oficina con un garaje exterior, lo que facilitaría una eventual fuga.

El Ministerio Público sostuvo que la supuesta construcción se habría realizado fuera del horario laboral y sin sustento documental, lo que evidenciaría una intención de eludir la justicia. Este argumento fue presentado para reforzar el riesgo de fuga, considerando que Castillo Rojo permanece prófugo desde que se solicitó en su contra detención preliminar y se ejecutó un allanamiento domiciliario el pasado 15 de diciembre.

La Fiscalía también señaló presuntos vínculos del investigado con otros implicados en el caso “Los socios del Callao”, organización criminal que habría direccionado más de 70 contrataciones públicas durante 2023, ocasionando un perjuicio superior al millón de soles.

Por su parte, la defensa legal de Ciro Castillo rechazó la versión fiscal sobre la presunta ruta de escape. El abogado Humberto Abanto afirmó que el forado no se encontraba en una oficina utilizada por su patrocinado, precisando que este había trasladado su despacho a otro edificio debido a problemas de salud.

La audiencia judicial continúa mientras el Poder Judicial evalúa los argumentos de ambas partes en el proceso por presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.