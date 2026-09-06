La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, para que explique ante el Congreso los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión está prevista para este miércoles 9 de septiembre, a las 3:00 p.m., en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

Galarreta deberá explicar alcance de 66 materias

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que el jefe del Gabinete Ministerial deberá desarrollar con mayor detalle las materias comprendidas en la solicitud del Gobierno.

El grupo parlamentario espera conocer, especialmente, las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo para recibir autorización temporal del Congreso para legislar.

El pedido está contenido en la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD y comprende 66 materias, según la información difundida sobre la convocatoria.

Comisión permanece en sesión permanente

La Comisión de Constitución se declaró previamente en sesión permanente para acelerar la evaluación de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

La decisión fue aprobada el 31 de agosto con 18 votos a favor y dos en contra. La medida permite convocar las sesiones que sean necesarias y recibir a representantes del Ejecutivo relacionados con los asuntos comprendidos en la solicitud.

El planteamiento para mantener al grupo parlamentario en sesión permanente fue presentado por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, y respaldado por Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular.

Avendaño pide evaluación con participación ciudadana

Avendaño señaló que la delegación de facultades constituye un mecanismo excepcional mediante el cual el Congreso autoriza temporalmente al Ejecutivo a legislar sobre materias expresamente delimitadas.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes”, señaló la comisión en un comunicado.

El grupo parlamentario indicó que busca revisar el pedido con participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Según la comisión, se vienen desarrollando diálogos con expertos en asuntos ambientales, energéticos y laborales, así como con sindicatos, instituciones y organizaciones indígenas.

Comisión es presidida por Giannina Avendaño

Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, preside la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La mesa directiva está integrada también por Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y Heber López Letona, de Partido Obras, como secretario.

La comisión está conformada por 20 diputados y tiene entre sus responsabilidades el análisis de reformas constitucionales, normas reglamentarias y asuntos vinculados con las relaciones exteriores.