Este martes 18, a partir de las 3 de la tarde, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República debatirá un nuevo predictamen que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027.

De acuerdo con el documento al que accedió El Comercio, la ampliación regirá hasta fines del 2027 o hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE), lo que ocurra primero.

Además, se “suspende temporalmente la tramitación e inicio de los procedimientos administrativos de exclusión” del Reinfo hasta que entre en vigencia la Ley MAPE o “la culminación del proceso de formalización minera integral, lo que ocurra primero”.

En horas de la mañana, el titular de dicho grupo de trabajo, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), señaló a la prensa que el documento presentado en octubre pasado había recibido algunas modificaciones.

Cutipa precisó que la sesión corresponde a la continuación de la realizada el 24 de octubre, fecha en la que se acordó derivar el tema a una mesa técnica con la participación de ministros de Estado para su análisis.

“Mañana pondré en el pleno de la comisión el predictamen y allí se debatirá. En las próximas horas se va a conocer el predictamen. Se suspendió y mañana se va a continuar [la sesión]. Va a haber algunos cambios porque se recogió el planteamiento de varios parlamentarios”, manifestó.

“Se convocó [a los ministros], hubo una mesa de trabajo. Yo invito y ya ve el ministro si nos acompaña o no. Considero que el representante que viene por el ministro está trayendo su voz y su posición”, añadió.

Cabe recordar que, tras un amplio debate en octubre pasado, quedó en suspenso la propuesta de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para extender el Reinfo hasta finales del 2026.

En esa oportunidad, el predictamen planteaba extender la vigencia del Reinfo, que vence en diciembre del próximo año, además de restituir los 50.000 registros depurados por el Ejecutivo y garantizar que no vuelvan a ser retirados.