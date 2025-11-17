La Comisión de Ética del Congreso, con nueve votos a favor, aprobó iniciar una investigación contra la legisladora Ariana Orué luego de la emisión de un reportaje de Cuarto Poder. El caso fue admitido por presunta inconducta ética relacionada con el uso indebido de personal y la contratación de un asesor que tendría una relación sentimental con su hermana.

En las imágenes difundidas se observa a trabajadores del despacho parlamentario trasladando a la congresista a un gimnasio durante el horario laboral. Asimismo, se cuestionó la contratación de Renzo Basurco, quien sería la pareja de Shirley Orué, hermana de la parlamentaria.

Luego de la emisión del reportaje, Orué descartó que haya nepotismo y rechazó las imputaciones, afirmando que responden a una “campaña de desprestigio” vinculada a las denuncias que ha presentado en el Callao. Sobre las imágenes difundidas, sostuvo que serían “antiguas” y evitó indicar la fecha en que fueron registradas.

Respecto a la contratación de Renzo Basurco, afirmó que su nombramiento se realizó conforme al reglamento del Congreso, al tratarse de un puesto de confianza.

“El señor Basurco cumple con los requisitos. Su contratación fue aceptada por Oficialía Mayor y Recursos Humanos del Congreso”, manifestó. De acuerdo con los registros oficiales, el asesor recibe una remuneración mensual de 10 mil soles.

La polémica creció cuando el reportaje mostró dos fotografías en las que Renzo Basurco aparece pidiendo la mano de Shirley Orué. Ante las preguntas de la prensa sobre el vínculo entre ambos, Ariana Orué evitó responder de manera directa. Insistió en que dichas imágenes no serían actuales y que carecerían de relevancia en este momento.

