Por mayoría, la Comisión de Ética aprobó este lunes iniciar una denuncia de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez, tras la difusión de una fotografía en la que se observa a un trabajador de su despacho cortándole las uñas de los pies.

La decisión obtuvo siete votos a favor, uno en contra —de la congresista Janet Rivas (Perú Libre)— y una abstención —del legislador Alfredo Pariona (Bancada Socialista)—, ambos excompañeros de bancada de Vásquez.

Este es el primer paso para iniciar una investigación por presunta falta ética y, eventualmente, imponer una sanción a Lucinda Vásquez.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, la sanción más severa que podría aplicarse es una suspensión de hasta 120 días sin goce de haber.

⚖ #LoÚltimo | Se aprueba por MAYORÍA la denuncia de oficio en contra de la congresista Lucinda Vásquez Vela, por presunta falta ética tras el reportaje difundido el domingo 26 de octubre en Cuarto Poder.

📋 Se procederá con la investigación correspondiente. pic.twitter.com/jgtfcnnGly — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) November 3, 2025

Lucinda Vásquez asistió a la sesión y señaló que se tiene que seguir su proceso de investigación.

“No se puede hablar de flagrancia porque esto ha ocurrido el año pasado, por eso estoy pidiendo que se investigue de acuerdo (al debido) proceso”, señaló la legisladora.

Lucinda Vásquez: Denuncian que congresista utiliza a asesores para prepararle el desayuno y cortarle las uñas

La congresista Lucinda Vásquez utiliza a sus asesores y auxiliares parlamentarios para realizar tareas ajenas a sus funciones, como cortarle las uñas y prepararle el desayuno, de acuerdo un informe Cuarto Poder.

La parlamentaria fue captada a través de una fotografía donde se le visualiza recostada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo Pezo, le realizaba masajes y le cortaba las uñas. La imagen, según el informe, fue tomada el 6 de noviembre de 2024 en la oficina 103 del edificio Santos Atahualpa.

Asimismo, Willer Sajami, asesor II de la parlamentaria, fue fotografiado en varias ocasiones mientras preparaba el desayuno para su jefa. Según la denuncia del dominical, las imágenes fueron tomadas en horario laboral y dentro de la cocina de la congresista.

Dicha imagen fue registrada el 19 de enero de 2023 a las 9:03 a.m. En ella, se observa a Willer Sajami dentro de la cocina de la vivienda de Vásquez, ubicada en Lima.

Cuando fue consultado sobre el caso, el funcionario optó por no responder y mantenerse en silencio. Willer Sajami figura como afiliado al partido Ahora Nación, que tiene como candidato presidencial a Alfonso López Chau.

Por su parte, Luis Llaguento Heredia, asistente congresal, también fue fotografiado mientras cocinaba en la vivienda de la parlamentaria.

Al ser abordada por el referido dominical, Lucinda Vásquez negó las acusaciones, aunque evitó responder directamente a las preguntas.

“Consúltame qué hace Lucinda Vásquez, qué leyes hace Lucinda Vásquez (…) No obligo a nadie. Tampoco es voluntario (…) No puedo contestarle”, manifestó.

En mayo de este año, “Cuarto Poder” reveló que Lucinda Vásquez incorporó a varios familiares en su despacho congresal, entre ellos sus sobrinos nietos Jimmy Pinchi Pezo, Edwar Rengifo Pezo y Kenyi Castro Rivas.