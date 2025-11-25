Al revisar el Informe Final del Expediente N.º 213-2024-2025/CEP-CR, la Comisión de Ética Parlamentaria resolvió este lunes 24 sancionar a la congresista Susel Paredes Piqué con una amonestación escrita pública.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la comisión aprobó la cuestión previa presentada por el congresista Pasión Dávila, lo que modificó la propuesta inicial del informe, que planteaba suspender a la parlamentaria por 30 días con descuento de haberes.
El caso contra la legisladora Susel Paredes gira en torno a su respaldo a que personas transgénero utilicen el baño de mujeres del Palacio Legislativo durante un foro realizado en la sede del Parlamento.
Según la denuncia presentada por Milagros Jáuregui (Renovación Popular), la participación de personas transgénero en el baño de mujeres habría generado incomodidad entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad, además de, presuntamente, exponer a menores que acuden al Congreso en visitas guiadas.
El foro “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia” congregó a cerca de 30 personas trans, quienes hicieron uso de los servicios higiénicos destinados al público femenino dentro del Congreso.
