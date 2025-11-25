Al revisar el Informe Final del Expediente N.º 213-2024-2025/CEP-CR, la Comisión de Ética Parlamentaria resolvió este lunes 24 sancionar a la congresista Susel Paredes Piqué con una amonestación escrita pública.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, la comisión aprobó la cuestión previa presentada por el congresista Pasión Dávila, lo que modificó la propuesta inicial del informe, que planteaba suspender a la parlamentaria por 30 días con descuento de haberes.

El caso contra la legisladora Susel Paredes gira en torno a su respaldo a que personas transgénero utilicen el baño de mujeres del Palacio Legislativo durante un foro realizado en la sede del Parlamento.

📋 #InformeFinal | La Comisión de Ética presenta el Informe Final del Exp. N.º 213-2024-2025/CEP-CR, sobre la denuncia contra la congresista Susel Ana María Paredes Piqué. pic.twitter.com/BzSh50aqTm — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) November 24, 2025

Según la denuncia presentada por Milagros Jáuregui (Renovación Popular), la participación de personas transgénero en el baño de mujeres habría generado incomodidad entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad, además de, presuntamente, exponer a menores que acuden al Congreso en visitas guiadas.

El foro “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia” congregó a cerca de 30 personas trans, quienes hicieron uso de los servicios higiénicos destinados al público femenino dentro del Congreso.