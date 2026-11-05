El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará este jueves una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que contará con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

La incorporación del Ministerio Público busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales, a fin de garantizar el respaldo legal de los operativos contra las organizaciones criminales y facilitar el avance de los procesos judiciales.

En la reunión también participarán los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Asimismo, Luis Galarreta anunció que en próximas sesiones se convocará a representantes del Poder Judicial, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y empresas de telefonía para reforzar la lucha contra la delincuencia.

La comisión tiene como función coordinar y supervisar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y fortalecer el orden interno.

Previamente, el premier se reunirá con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

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