La congresista Ariana Orué negó que haya nepotismo en la contratación de su asesor Renzo Basurco, tras la difusión de imágenes por el programa Cuarto Poder que sugerían un presunto vínculo sentimental entre él y Shirley Orué, hermana de la parlamentaria.

En declaraciones a la prensa, Orué calificó la situación como una “campaña de desprestigio” motivada por las denuncias que ha presentado en el Callao. Señaló que las fotografías difundidas serían “antiguas” y no precisó la fecha exacta en que fueron tomadas.

Orué afirmó que la contratación de Renzo Basurco se realizó siguiendo el reglamento del Congreso y que, al tratarse de un cargo de confianza, le corresponde designar personal sin necesidad de concurso público, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

“El señor Basurco cumple con los requisitos. Su contratación fue aceptada por Oficialía Mayor y Recursos Humanos del Congreso”, manifestó.

De acuerdo con los registros públicos, el asesor recibe un salario mensual de 10 mil soles.

La controversia surgió a raíz de dos fotografías difundidas por Cuarto Poder, en las que aparentemente Basurco solicita la mano de Shirley Orué.

Al ser consultada sobre la naturaleza de la relación, la congresista evitó responder directamente, limitándose a reiterar que las imágenes son antiguas y carecen de relevancia en el contexto actual.

La congresista Ariana Orúe se pronunció tras la difusión de fotos que confirmarían el compromiso entre su hermana y su asesor: Es un cargo de confianza, no un concurso público. Puedo colocar a personas que cumplan con los requisitos del Congreso



