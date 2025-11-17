El congresista Ernesto Bustamante se refirió a los beneficios económicos que recibirán los parlamentarios en diciembre y afirmó que corresponden a disposiciones habituales previstas por el Congreso.

Según dijo para Canal N, no se trata de montos extraordinarios, sino de beneficios incluidos cada año en los acuerdos administrativos.

Durante su diálogo, Bustamante sostuvo que estos pagos no provienen de solicitudes individuales de los legisladores.

“No hay nada extraordinario, simplemente es lo de siempre”, señaló, al indicar que la ciudadanía conoce estos detalles por reportajes y no por exigencias de los parlamentarios.

El parlamentario también mencionó que no cuenta con información precisa sobre la entrega de tarjetas navideñas ni sobre el monto de S/1,900. Afirmó que, de existir dicha asignación, “debe ser así”, aunque remarcó que no es un aspecto que maneje de manera directa.

Añadió que los beneficios alcanzan tanto a trabajadores del Congreso como a los parlamentarios, en función de los pactos colectivos entre la Mesa Directiva y los sindicatos.