Carlos Zeballos, congresista y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, remitió una carta oficial al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, solicitando que Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, sea interrogado antes de concretarse su posible extradición al Perú.

En la carta, fechada el 29 de septiembre de 2025 en Lima, se felicita al Gobierno de Paraguay por la captura del cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte y se plantea la necesidad de llevar a cabo diligencias que revelen información sobre sus cómplices y las redes de encubrimiento que facilitaron su fuga del Perú.

En dicha comunicación, el congresista Zeballos resaltó el operativo que culminó con la captura de El Monstruo en San Lorenzo, Paraguay, al que calificó como un “logro importante” en la lucha contra el crimen transnacional.

De acuerdo con el documento, la detención evidencia el compromiso del Gobierno paraguayo con la seguridad regional. No obstante, también expresa preocupación por las declaraciones del capturado, quien aseguró temer por su vida en caso de ser extraditado al Perú.

En ese marco, el congresista pidió que el Ministerio Público de Paraguay lleve a cabo un interrogatorio formal antes de la repatriación del detenido. Zeballos sostuvo que sus declaraciones podrían aportar datos clave para identificar a quienes le brindaron protección tanto en el Perú como en el extranjero.