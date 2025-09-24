La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos provocó una ola de críticas al gobierno de Dina Boluarte, debido a que el funcionario ya había sido censurado por el Congreso por su cuestionada gestión al frente del Ministerio del Interior.

Los cuestionamientos se intensificaron en los últimos días tras la difusión de audios en los que Santiváñez mantiene una llamada con Eduardo Arana, cuando este era titular del Minjusdh, solicitando favorecer a Marcelo Salirrosas.

Tras este hecho, comenzó a circular en el Congreso de la República una moción de censura contra Juan José Santiváñez. En ese contexto, el congresista Edward Málaga se pronunció a favor de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos sea censurado.

En entrevista con Canal N, Málaga sostuvo que es fundamental que el Poder Legislativo continúe cumpliendo su función de fiscalización frente a autoridades involucradas o acusadas de actos ilícitos.

“Yo creo que como gesto es necesario. Uno no puede claudicar del deber constitucional no solo de legislar o representar, pero sobre todo de fiscalizar y cuando esta necesidad es algo que reclama la ciudadanía”, sostuvo.

“Sobre las probabilidades que haya de prosperar esto, yo creo que siempre hay. Mira cuantas mociones de control político se pensaba que no iban a pasar, pero con la coyuntura cambiante siempre pasa algo que lo hace posible”, agregó.

Posteriormente, el legislador valoró la labor de los medios de comunicación, señalando que sus investigaciones han permitido al Legislativo tomar decisiones al respecto.

“Mira la censura del propio Santiváñez, mira la censura de Adrianzén que dependía de un hilo, ocurre el asesinato en Pataz y el señor renuncia. Entonces estas mociones de control político si sirven y con la coyuntura cambiante y los destapes continuos que ofrecen los medios es probable que el tablero se incline”, expresó.