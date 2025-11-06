El congresista Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia contra Carmen Velarde Koecklin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitando su remoción del cargo por la divulgación masiva de datos personales e información sensible de 27 millones de peruanos.

En el documento, el parlamentario señala que Velarde Koecklin, como máxima autoridad de la entidad, es responsable de la dirección, control y supervisión de todas las acciones institucionales, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones del Reniec. Por ello, le atribuye responsabilidad directa en el manejo inadecuado de la información ciudadana.

Martínez recordó que el pasado 27 de octubre, la entidad publicó en su plataforma institucional digital la Lista del Padrón Inicial (LPI), donde se habrían consignado los datos personales de millones de ciudadanos, hecho que, según afirmó, representa una vulneración a la protección de la información privada.

En consecuencia, el legislador pidió a la JNJ que disponga la apertura del procedimiento disciplinario correspondiente con el fin de evaluar la destitución de Carmen Velarde. Para sustentar su denuncia, adjuntó publicaciones periodísticas de diversos medios que informaron sobre la presunta filtración masiva de datos.