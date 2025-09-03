El congresista Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular), presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, defendió la necesidad de preservar la autonomía de los organismos reguladores, en particular del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El pronunciamiento se dio en la sesión realizada este miércoles 3, en respuesta a la observación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el traslape de funciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Bustamante explicó que, aunque la OCDE plantea que las opiniones técnicas de Osiptel sean vinculantes para el MTC, ello no debe interpretarse como un recorte a su independencia institucional.

“La función principal de Osiptel es la defensa de los usuarios y ciudadanos, particularmente en lo relacionado a precios y tarifas. Sus informes técnicos son valiosos y aportan en el diseño de políticas públicas, pero lo fundamental es preservar su autonomía frente al ministerio”, indicó.

En su exposición, el parlamentario subrayó que, a diferencia de países como Colombia, Chile o Costa Rica, en el Perú existe una separación normativa de funciones entre el regulador y el sector, lo que constituye —según dijo— una fortaleza que debe ser expuesta ante la OCDE en el proceso de incorporación.

Bustamante también se refirió al impacto del spam telefónico y relató su propia experiencia con este problema. “En mi caso he recibido más de dos mil llamadas spam. Muchas de ellas llegan a medianoche o incluso de madrugada, con números anónimos o inexistentes. Esa práctica es invasiva, genera desconfianza y vulnera la privacidad de los usuarios”, denunció.

Para enfrentar esta situación, planteó que las llamadas estén siempre identificadas, que se respeten horarios razonables de comunicación, que las empresas prioricen mensajes previos antes de contactar por teléfono, que los call centers eliminen sistemas de marcación simultánea y que se implemente un mecanismo de “desuscripción telefónica”.

A su turno, el viceministro de Comunicaciones, Carlo De Los Santos Serna, informó que el MTC elabora una norma para regular las llamadas comerciales sin afectar la actividad económica. La propuesta será prepublicada este mes y obligará a que todas las comunicaciones estén debidamente identificadas.

Finalmente, Bustamante recalcó que el ingreso del Perú a la OCDE no debe suponer la copia de otros modelos, sino la demostración de que el sistema nacional asegura independencia regulatoria, protección al usuario y calidad en los servicios públicos.