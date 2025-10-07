Tras varias horas de reuniones, los transportistas decidieron levantar el paro ampliado previsto para este martes 7 de octubre, protesta que buscaba visibilizar el impacto de la extorsión y el sicariato que los ha afectado en los últimos meses.

El congresista Edward Málaga cuestionó duramente estos acuerdos, calificándolos como un ‘paseo’ por parte del Consejo de Ministros. Según su opinión, los diálogos y mesas técnicas no tendrán efecto frente a la emergencia en el sector transporte.

“Con esto, la presidencia del Consejo de Ministros acaba de PASEAR a los transportistas. Ellos reclaman por su vida y los ministros no tienen mejor idea que tomarse una semana entera para empezar con una mesa de trabajo que no solucionará nada”, sostuvo.

El parlamentario no agrupado señaló que el documento firmado por ambas partes podría haber sido simplemente un correo, debido a lo superficial de su contenido. Finalmente, exigió la salida de Dina Boluarte, a quien calificó de incapaz de liderar el país.

“El acta pudo ser un email, esos “compromisos” son floro, una falta de respeto. La Presidenta es incapaz de gobernar. Debe dimitir”, añadió.