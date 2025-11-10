La congresista Ariana Orúe cuestionó el reportaje difundido por Cuarto Poder, donde se le observa movilizándose en un vehículo junto a su coordinador parlamentario.

Orúe señaló ante la prensa que no recibe asignación de combustible y que el automóvil mostrado no pertenece al Congreso. Según indicó, se trató de una situación puntual y no de una práctica recurrente.

La congresista explicó que el desplazamiento grabado ocurrió tras salir del gimnasio y dirigirse a su vivienda, para luego acudir al Parlamento. Comentó que su coordinador, Alex Paredes, la trasladó de manera ocasional como parte del trabajo que realizan. Negó haber encargado tareas personales y sostuvo que los cuestionamientos deben sustentarse en pruebas y no en episodios aislados.

La parlamentaria también denunció que ha sido objeto de seguimiento. Aseguró que cámaras la han registrado desde que sale de su casa y que presentó una denuncia ante el área de seguridad del Congreso tras identificar a presuntos fiscalizadores del Callao cerca de su domicilio.

“Han vulnerado mi privacidad. Me han seguido hasta el gimnasio y han expuesto el lugar donde vivo, que es un asentamiento humano”, declaró. Agregó que, por seguridad, en ocasiones ha usado chaleco antibalas.