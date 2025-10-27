Congresistas exigen sanción ejemplar contra Lucinda Vásquez por uso indebido de asesores.

Diversos legisladores expresaron su rechazo a la congresista Lucinda Vásquez tras la difusión, en un reportaje de Cuarto Poder, de imágenes que la muestran recibiendo asistencia de sus asesores en tareas personales, como cortarle las uñas y realizar funciones ajenas a su labor parlamentaria.

El parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) calificó los hechos de “indignantes y vergonzosos” y sostuvo que este tipo de comportamientos “es una afrenta al Congreso y una burla al pueblo peruano”.

A través de su cuenta en la red social X, afirmó: “¡Basta ya de tratar el Congreso como si fuera una hacienda personal! Quien no entiende el honor de representar a la Nación no merece ocupar un solo día más una curul”. Asimismo, subrayó que “estos abusos repugnan” y deben ser sancionados “sin excusas ni protecciones políticas”.

En la misma línea, la congresista Flor Pablo (no agrupados) señaló que “siempre se puede caer más bajo” y calificó las imágenes como “lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política”.

Recordó además que Vásquez “ya había sido denunciada por ‘mochasueldos’ y por contratar a sus propios familiares”, sin haber recibido sanción alguna. Por ello, exigió a la Comisión de Ética “actuar de oficio y con celeridad”.

A su turno, Alfredo Azurín (Somos Perú) expresó sentir “vergüenza ajena” por lo ocurrido y consideró que tanto la legisladora como el asesor involucrado deben asumir responsabilidad.

“A mí me apena lo que ha pasado, creo que eso merece una sanción y no solamente la congresista, creo que también el asesor por permitir que pase eso”, declaró a Canal N.

Finalmente, Carlos Anderson (no agrupados) señaló que le llama la atención que quienes “humillan” a sus trabajadores “son siempre de izquierda”.

“Una extraña comprobación a raíz de la denuncia en contra de la congresista Lucinda Vásquez es que los ‘mochasueldos’ pueden ser de izquierda, derecha o centro, pero los que además humillan tratando a sus asesores de choferes, podólogos y demás, son siempre de izquierda”, afirmó en X.

